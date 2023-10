Jungpianist Felix Metzger spielt Klavierabend in Dobersberg

Mit einem anspruchsvollen Programm tritt der junge Pianist Felix Metzger am Samstag, 4. November, um 20 Uhr, im Rahmen eines Klavierabends vor heimisches Publikum. Gleichzeitig werden im Musikerheim in Dobersberg Werke seines Vaters und Malers Martin Metzger gezeigt.

Die Liebe zum Waldviertel führte die Familie bereits vor Jahren nach Rappolz. Anfangs als Zweitwohnsitz gedacht, hat die Familie mittlerweile ihren Lebensmittelpunkt von Kitzbühel in die Gemeinde Waldkirchen verlegt. Das große Talent des 17-jährigen Musikers wurde bereits im ersten Jahr seines Klavierunterrichts (damals in Kitzbühel) entdeckt, als er in Rekordzeit das gesamte Jahresprogramm beherrschte.

Katrin Brunner und Ernst Fuchs:Mit der Holzzille sicher im Hafen der Ehe angekommenEinen Hauch von Venedig holten sich Katrin Brunner und Ernst Fuchs mit ihrer Hochzeit in die Südsteiermark. Mit einem Bohnenstecken manövrierte Gondoliere Felix das Brautpaar zielsicher. Weiterlesen ⮕

Spiel-Absage! Lyon-Trainer mit Steinen schwer verletztDas Derby zwischen Marseille und Lyon wird vor dem Start abgesagt, nachdem der Gästetrainer nach einer Attacke mit Steinen schwer verletzt wurde. Weiterlesen ⮕

Pioneers Vorarlberg gewinnen enges Spiel gegen Rekordmeister KACDie Entscheidung zu Gunsten der Stanley-Cracks fiel im Penaltyschießen, dieses wurde nach 65 Minuten beim Stand von 1:1 fällig. Weiterlesen ⮕

Remis im Spiel zwischen Rapid und LASKIm Spiel zwischen Rapid und LASK endete die Partie mit einem 3:3-Unentschieden. Rapid bleibt weiterhin erfolglos. Weiterlesen ⮕

Die Musikschule Hollabrunn wird um ein „Spiel“ reicherDie Musikschule Hollabrunn bietet ab November ein neues Fach an, nämlich „Darstellendes Spiel“. Als Lehrkraft hat sich Florian Drexler in einem Hearing durchgesetzt. Weiterlesen ⮕

Das Spiel in voller Länge: Völs gelang in Volders in letzter Minute der AusgleichDer FC Volders musste am Samstag im Spitzenspiel gegen den Völser SV spät den Ausgleich hinnehmen. Bei uns könnt ihr euch das Spiel noch einmal in voller Länge anschauen. Weiterlesen ⮕