WKNÖ-Präsident besichtigte Pfizer-Standort in Orth

Stefan Past (Director Technology Operations, Pfizer Manufacturing), WKNÖ-Bezirksstellenleiter Philipp Teufl, Pfizer-Manufacturing-Geschäftsführer Martin Dallinger, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und WKNÖ-Bezirksstellenobmann Andreas Hager (v.l.) beim Betriebsbesuch in Orth.Die Pfizer Manufacturing Austria GmbH ist der Pfizer Standort für Produktion und Qualitätskontrolle in Orth.

Darüber hinaus unterstützt der Standort die globale Pfizer-Forschung. Und im 2022 neu eröffneten, internationalen Qualitätskontrollzentrum werden auch Qualitätskontrollen für Impfstoffe aus der weltweiten Pfizer-Pipeline durchgeführt. Insgesamt arbeiten hier rund 350 Mitarbeiter, unter anderem aus den Bereichen Biochemie, Lebensmittel- und Biotechnologie, Molekularbiologie oder medizinische Informatik. headtopics.com

Der Impfstoff-Produktionsstandort in Orth ist seit 2014 Teil des Unternehmens Pfizer. Seither hat sich viel getan: Der erste Schritt war die Integration in eines der größten Pharmaunternehmen der Welt, in ein Produktionsnetzwerk, das global aktuell 36 Standorte umfasst. „Im Laufe der Jahre konnten wir aufgrund der kontinuierlich steigenden Nachfrage Produktionskapazitäten steigern. Heute produzieren wir ein Vielfaches der Menge im Vergleich zu 2014.

