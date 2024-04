Österreichische Turnerin qualifiziert sich für Olympia

Ich war im Garten. Ich kann nicht zusehen, wenn sie turnt", gibt der zwölffache Teamkicker Michael Mörz zu."Für mich hat das einen riesigen Stellenwert", sagt die 18-Jährige im"Heute"-Gespräch. Mit dem Sensationssieg löste sie das Ticket für Olympia im Sommer in Paris. Knapp mehr als 1.000 Euro bekam Mörz für den Triumph in ihrer Paradedisziplin am Boden."Ich habe mir einen neuen Turnanzug gekauft, den Rest gespart", verrät die Burgenländerin.

Ab Samstag ist sie Top-Favoritin bei den Staatsmeisterschaften in Dornbirn. Dass der Papa wegsieht, wenn sie akrobatisch durch die Luft fliegt, kostet sie nur ein Grinsen:"Typisch Papa! Der ist nervöser als ich. Er weiß, wie es als Sportler ist – und hat mich immer unterstützt. Vor allem mental hat er gute Tipps." Vater Mörz spielte im Nachwuchs für Rapid, wurde in Mattersburg zur Ikone (519 Ligaspiele) und stand im ÖFB-Kader für die Heim-EURO 2008. Da war Charlize drei Jahre alt."Ich habe als Kind auch Fußball ausprobier

