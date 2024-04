Schweres Erdbeben vor der Ostküste Taiwans

Bei einem schweren Erdbeben vor der Ostküste Taiwans sind laut lokalen Medienberichten Dutzende Menschen verletzt und Häuser schwer beschädigt worden. Im nördlich gelegenen Neu-Taipeh stürzte ein Lagerhaus ein und verletzte dabei drei Menschen, wie mehrere Medien am Mittwoch berichteten. Womöglich gab es auch einen Toten. Zuvor hatte in der ostasiatischen Inselrepublik Taiwan am Mittwoch in der Früh (Ortszeit) die Erde mit Stärken über 7,0 gebebt.

Person von Felsbrocken erschlagen Taiwans Wetterbehörde registrierte südöstlich der Küste bei Hualien in einer Tiefe von 15,5 Kilometern eine Bebenstärke von 7,2. Die Erdbebenwarte in den USA (USGS) gab eine Stärke von 7,4 in dem Gebiet an. Die Feuerwehr äußerte den Verdacht, dass in dem gebirgigen, eher dünn besiedelten Gebiet um das östlich an der Küste gelegenen Hualien eine Person von Felsbrocken erschlagen wurde. 50 Menschen seien dort verletzt worden

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Vorarlberg / 🏆 13. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schweres Erdbeben vor der Ostküste TaiwansBei dem Erdbeben wurden Menschen verletzt und Häuser schwer beschädigt. Ein Lagerhaus stürzte ein und verletzte drei Menschen. Die Erdbebenstärke wurde mit über 7,0 gemessen.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

„Größter Kran der Ostküste“ soll Brückentrümmer in Baltimore beseitigenDie Haupt-Fahrrinne rasch wieder freizubekommen, hat oberste Priorität. Denn der Hafen des Wirtschafts-Knotenpunkts ist vorerst noch blockiert. Die US-Regierung bewilligte 60 Millionen...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

„Größter Kran an der Ostküste“: US-Armee hilft in BaltimoreNach dem Brückeneinsturz in der US-Stadt Baltimore laufen die Bemühungen auf Hochtouren, die Hauptfahrrinne wieder zu öffnen. Denn der Hafen des wichtigen Wirtschaftsknotenpunkts ist noch blockiert. Helfen soll dabei auch die US-Armee. Sie schickt „den größten Kran an der Ostküste“.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Taiwans dunkles VermächtnisDie Vorzeigedemokratie Taiwan gilt als progressives Gegenmodell zum kommunistischen China. Doch auch die Pazifikinsel hat ein diktatorisches Erbe, das bis heute nachwirkt.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Taiwans Ex-Präsident Ma reist nach ChinaTaiwans Ex-Präsident Ma Ying-jeou bricht zu einem elftägigen Besuch nach China auf. Gerüchten zufolge soll er auch Chinas Staatschef Xi Jinping treffen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Vk: Schweres Rüstfahrzeug (SRF) auf Steyr 15 S 23 – Allrad (hintere Achse sperrbar)Feuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »