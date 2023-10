Neue Mehrzweck-Arena der Wien Holding: Geschäftsführer müssen gehen

Die neue Mehrzweck-Arena der Wien Holding hat nicht einmal ein festes Konzept, aber bereits seit fünf Jahren drei Geschäftsführer. Einer, Peter Van Gend, muss jetzt gehen. Aber auch die Jobs der anderen beiden wackeln.

Sie sind zu dritt, obwohl die Halle noch nicht einmal ansatzweise steht. Im Gegenteil, eben hat ein Gericht entschieden, dass der Bau der neuen Wien-Holding-Mehrzweck-Arena, die die Wiener Stadthalle ersetzen soll,Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien hat nach dem Einspruch eines Konkurrenten den Zuschlag für die Ausschreibung aufgrund eines Formalfehlers aufgehoben.

Trotzdem hat die neue Eventhalle seit der Präsentation des Projektes im Jahr 2019 bereits drei Geschäftsführer: In der Ende 2018 gegründeten WH Arena Projektentwicklung GmbH bilden seit fünf Jahren Ilse Stockinger, Karin Strini und seit 2021 Peter Van Gend (davor war Wien-Holding-Prokuristin Elisabeth Schwarzinger die Dritte im Bunde) das Management. headtopics.com

Denn nicht nur die Optik ist eine schiefe. In anderen Bereichen agiert die Wien Holding viel sparsamer: Eben wurde bekannt, dass etwa die Wiener Stadthalle anstatt zweier Geschäftsführer in Zukunft nur mehr einen haben wird. Der Posten der kaufmännischen Geschäftsführerin, Carola Lindenbauer, wird nicht mehr neu ausgeschrieben.

. Das Vieraugenprinzip soll durch Prokuristen sichergestellt werden. Zelenka gilt als hochumstritten und soll für Chaos und schlechte Stimmung in der Stadthalle sorgen. Ebendort dementiert man das vehement. Argumentiert wird die Einsparung mit „strategischen und ökonomischen Gründen“.Wie passt das also zusammen? Auf Nachfrage der „Presse“ bei der Wien Holding erklärt man nun, dass man diese beiden Fälle nicht vergleichen könne. headtopics.com

