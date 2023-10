Ternitz feiert Nationalfeiertag mit Festakt und Konzert

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

it einem Festakt inklusive Ehrungen, Darbietungen von Musical-Star Anna-Rosa Döller und einem umjubelten Konzert des Bezirksjugendblasorchesters der BAG Neunkirchen-Wiener Neustadt beging Ternitz den heurigen Nationalfeiertag in der Stadthalle.

Beim Festakt zum Gemeindejubiläum im April waren es Bilder aller bisherigen Ternitzer Bürgermeister gewesen, die die Wände in der Stadthalle zierten. Am Donnerstagabend, dem Nationalfeiertag, fand sich schließlich der aktuelle Stadtrat - von Bürgermeister, für die Leihgabe - und kündigte an, dass die Bilder schließlich im Eigentum der Stadt verbleiben dürfen. headtopics.com

Mit einem feierlichen Festakt inklusive musikalischer Darbietungen beging Ternitz am Donnerstagabend einen besonderen Nationalfeiertag - schließlich dauert das Gemeindejubiläumsjahr „75 Jahre Stadt, 100 Jahre Gemeinde“ noch an.

