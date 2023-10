(RH) war bereits im August durchgesickert. Nun liegt der endgültige Bericht vor und er beinhaltet reichlich Kritik an den Grundstücksgeschäften der Stadt Wien.in den Jahren 2017 bis 2021, sieben der Verfahren wurden vertieft geprüft. Grundlegend bemängelt wird, dass die Raumordnung in Wien"durch die Sonderstellung Wiens als Land und Gemeinde zweifelhafte Nähe

der Stadt bei der Erarbeitung der Grundlagen für die Festsetzung beziehungsweise Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne festgestellt. Es gebe eine enge Abstimmung der Stadt mit den Grundstückseigentümern oder Projektentwicklern.

Der Rechnungshof erkenne die Bemühungen der Stadt, für zukünftige Bauprojekte eine hohe Qualität erzielen zu wollen. Das große Aber:"Die Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung ist eine. Abstimmungen und vertragliche Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern und Projektentwicklern auf privatrechtlicher Basis sind davon klar zu trennen. headtopics.com

Die Stadt bewilligte in den darauffolgenden Jahren trotz Bausperre zwei höher geschoßige Gebäude und änderte den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. Im Jahr 2012 wurde die Liegenschaft um 1,4 Millionen Euro und im Jahr 2018 umObwohl man bei der Stadt annahm, dass es auf der Liegenschaft zu einer baulichen Nutzung kommen könnte, nahm die Stadt keine Nachzahlungsverpflichtung in den Kaufvertrag auf.

Unter die Lupe nahm der Rechnungshof auch eine Liegenschaft in Besitz der Stadt in der Dirmhirngasse im 23. Bezirk. Im Oktober 2016 suchte ein Unternehmen um Umwidmung von drei benachbarten Liegenschaften an. Verwirklicht werden sollte ein Bauprojekt. headtopics.com

Die Stadt gab eine gutachterliche Stellungnahme ab, wonach keine Überarbeitung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans kurzfristig vorgesehen gewesen sei. Was naturgemäß den habe."Nicht einmal ein Jahr nach dem Verkauf begann sie dennoch mit der Bearbeitung des Flächenwidmungsplans", kritisierte der Rechnungshof.Im März 2019 wechselten die drei Liegenschaften die Eigentümer.

