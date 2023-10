Brücke in Doislau nach Mängeln wieder für Verkehr freigegeben

Bei routinemäßigen Kontrollen wurden im vergangenen Jahr Mängel auf einer Brücke in der Doislau festgestellt.

Da aufgrund dieser Mängel ein gefahrloses Queren nicht mehr garantiert werden konnte, wurde sofort reagiert und die Brücke für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gesperrt. „Sicherheit hat oberste Priorität“, betont Bürgermeister Christian Haberhauer. „Unser Ziel war es, die Brücke so schnell wie möglich neu zu errichten. Nun wurde die Brücke fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben“, informiert Haberhauer.

Weiterlesen:

noen_online »

Polizei zog auf A12 und in St. Johann gleich zwei Raser aus dem VerkehrGleich zwei massive Geschwindigkeitsübertretungen ereigneten sich am Nationalfeiertag. Der erste Raser wurde auf der Inntalautobahn auf der Höhe des Rastplatzes Zirl aus dem Verkehr gezogen. Weiterlesen ⮕

Kickl: 'Neutralität wurde zertrümmert und verraten'FPÖ-Chef kritisiert Nehammers Katar-Reise 2022, eine 'Lücke' werde Kogler ersetzen. Weiterlesen ⮕

Junge Frau wurde Pflegefall: Spital muss Schmerzengeld zahlenAls 17-Jährige erkrankte Steirerin an Lupus, einer Krankheit, die das Immunsystem angreift. Das wurde zu spät erkannt, die Frau sitzt im Rollstuhl. Weiterlesen ⮕

Restaurierung des Marterls in WulzeshofenDas Marterl in Wulzeshofen wurde nach einem Freiwilligeneinsatz erneuert. Es ist unklar, aus welcher Zeit das Denkmal stammt, aber es wird vermutet, dass es entweder um 1713 oder zwischen 1832 und 1866 errichtet wurde. Der Tiefnischenpfeiler wurde bereits erneuert oder neu gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein neues Bild in die Nische gesetzt. Weiterlesen ⮕

Opernsänger wurde in Wien fast von Schwert getroffenEin goldenes Zierschwert löste sich am Giebel des Volkskundemuseums aus der Verankerung. Das Metall-Teil stürzte zu Boden, verfehlte knapp Passanten! Weiterlesen ⮕

Nach Todesfall wurde in St. Pölten neuer Feuerwehrkommandant gewähltMateusz Fryn ist nun für 14 Wehren und zehn Betriebsfeuerwehren zuständig. Sein Stellvertreter heißt Leopold Sieder. Weiterlesen ⮕