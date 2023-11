Mord mit Hammer! Wasserball-Trainerin getötet

Der Schrecken und die Trauer sitzen in Australien tief. Die 21-jährige Lilie James wurde tot in ihrem Badezimmer gefunden. Der PolizeipräsidentMartin Fileman sagte nach dem Fund:"Anhand ihrer Verletzungen wurde deutlich, dass sie Opfer eines Tötungsdelikts war." Paul Thijssen, der Ex-Freund des Opfers, zählt zu den Hauptverdächtigen.

Nach einer fünfwöchigen Beziehung soll James Schluss gemacht haben. Thijssen war Hockey-Trainer an derselben Eliteschule. Der 24-Jährige dürfte die Trennung nicht verkraftet haben.Wie Medien berichten rief der Ex-Freund vier Stunden nach dem Mord bei der Polizei an, gab Hinweise auf den Fundort der Leiche. Material von Überwachungskameras soll zeigen, wie der 24-Jährige James in das Badezimmer folgte. Eine Stunde später verließ er alleine den Raum.

