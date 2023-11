Hals aufgeschlitzt – Moderator spricht von 'Mord'

Johnson war am vergangenen Samstag beim Spiel seines Klubs Nottingham Panthers gegen die Sheffield Steelers mit Gegenspieler Matt Petgrave zusammengestoßen. Dabei erlitt der 29-jährige ehemalige NHL-Spieler Schnittwunden am Hals, die schließlich zum Tod des Eishockey-Cracks führten. Der US-Amerikaner erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Partie wurde beim Stand von 2:1 für Sheffield schließlich in der 34. Minute abgebrochen.

Außerdem führte der ehemalige Eishockey-Crack an, dass sich die Kufen deutlich weiterentwickelt haben. Die sind nun dünner und gleichzeitig schärfer. Man müsse über die Kufen diskutieren.

