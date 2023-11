Pkw-Lenker fährt Rollstuhl-Mädchen auf Zebrastreifen um

Ein an einen elektrischen Rollstuhl gebundenes Mädchen (8) wollte gerade mit ihrer Mutter gemeinsam den Schutzweg über die Bundesstraße queren. Dieser wird bei Dunkelheit eigentlich beidseitig von Straßenlaternen beleuchtet, dennoch wurde die Familie im dunklen Regenwetter offenbar von einem Autofahrer übersehen.

Das Kind wurde beim Queren des Schutzweges vom PKW eines 45-jährigen Rumänen erfasst und zur Seite geschleudert. Die 8-Jährige wurde durch die Kollision unbestimmten Grades verletzt und nach Erstbehandlung vor Ort vom Roten Kreuz in das Uniklinikum Salzburg verbracht.

Ein durchgeführter Alkomattest beim Lenker des Fahrzeuges an Ort und Stelle verlief negativ. Weder der Lenker des PKW, noch die Beifahrerin, wurden durch den Unfall verletzt.31.10.2023: Wienerin geht zu erstem Date, gebärt auf der Couch Kind. headtopics.com

Eine schwangere Frau lernte einen Mann auf einer Dating-App kennen. Am Freitag kam es zum ersten Treffen – mittendrin starteten die Wehen.

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Oö: Pkw kollidiert in Schwertberg mit Mauer → Lenker eingeschlossen und verletztSCHWERTBERG (OÖ): Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Fahrzeug gegen 15.15 Uhr des 30. Oktober 2023 in Schwertberg (Bezirk Perg) in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Weiterlesen ⮕

Nö: Pkw-Überschlag auf regennasser A1 bei Pressbaum → Lenker verletztPRESSBAUM (NÖ): Zur Mittagszeit des 31. Oktober 2023 ereignete sich auf der A1 in Fahrtrichtung Wien bei Pressbaum ein Fahrzeugüberschlag. Aus noch unklarer Ursache verlor ein Lenker die Kontrolle auf regennasser Fahrbahn über sein Fahrzeug und überschlug sich in Folge. Weiterlesen ⮕

D: Kind unter Pkw eingeklemmt & Personenzug rammt in Konstanz Pkw auf BahnübergangKONSTANZ (DEUTSCHLAND): Am Abend des 31. Oktober 2023 gegen 19:25 Uhr ereignete sich auf der Martin-Schleyer-Straße in Litzelstetten in Konstanz ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Dabei wurde das Kind unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Weiterlesen ⮕

Fahrzeugunfall in Schwertberg: Lenker eingeklemmt und verletztBei einem Fahrzeugunfall in Schwertberg wurde der Lenker eingeklemmt und verletzt. Die Feuerwehr konnte ihn schnell befreien und das Rote Kreuz versorgte ihn bis zum Krankenhaus. Die Unfallstelle musste gesperrt werden. Weiterlesen ⮕

Halloween-Nacht:Ei auf Auto geworfen: Lenker raubte danach 15-Jährige ausDrei Jugendliche wurden in Graz mit Messer bedroht, mussten Geld herausrücken. Abgesehen davon verlief die Halloween-Nacht in der Steiermark ruhig. Weiterlesen ⮕

Auto verunglückt auf der L6202Ein Pkw-Lenker kam von der Straße ab und kollidierte mit Bäumen. Das Auto blieb an einem Baum hängen und verhinderte einen weiteren Absturz. Weiterlesen ⮕