Knapp 50 Tote durch Israel-Attacke in Nord-Gaza

Durch die israelische Bombardierung eines Flüchtlingslagers im Norden des Gazastreifens sind mindestens 47 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden.

Nach Hamas-Angaben wurden bei dem Angriff mindestens 50 Menschen getötet und 150 weitere verletzt. In einem Video der Nachrichtenagentur AFP ist zu sehen, dass mindestens 47 Tote aus den Trümmern geborgen wurden. Die Hamas erklärte später, unter den Todesopfern seien auch sieben der von ihr aus Israel verschleppten Geiseln, drei von ihnen mit ausländischer Staatsbürgerschaft.

In Jabalia sind nach Angaben des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) mehr als 116.000 Menschen als Flüchtlinge registriert. Die ersten Flüchtlinge zogen nach dem Israelischen Unabhängigkeitskrieg von 1948 in das Flüchtlingslager, das eine Fläche von etwa 1,4 Quadratkilometern abdeckt. headtopics.com

Reporter ohne Grenzen (RSF) stellte unterdessen Anzeige beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen des Todes mehrerer Journalisten. Es gehe um"Kriegsverbrechen, die gegen palästinensische Journalisten in Gaza" und"gegen einen israelischen Journalisten" verübt worden seien, erklärte RSF am Mittwoch.

AFP-Reporter beobachteten unterdessen weitere israelische Panzer, die über die Grenze in den Norden des Gazastreifens fuhren. Bilder der israelischen Armee zeigten Soldaten, die zerbombte Häuser nach islamistischen Kämpfern und Geiseln durchsuchten. Nach israelischen Angaben wurden am Dienstag elf israelische Soldaten bei"erbitterten Kämpfen" mit der Hamas"tief im Gazastreifen" getötet. headtopics.com

