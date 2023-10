Leclerc sichert sich überraschend die Pole-Position in Mexiko

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich im Qualifying für den Großen Preis von Mexiko überraschend die Pole-Position gesichert. Der Monegasse fuhr am Samstag auf dem stimmungsvollen Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt die Bestzeit vor seinem spanischen Teamkollegen Carlos Sainz (+0,067 Sek.). Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (+0,097) musste sich im Red Bull mit dem dritten Startplatz für das 19. Saisonrennen am heutigen Sonntag (21.

Hier verpassen Sie nichts:Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind.

Ferrari-Duo in Mexiko vor Verstappen Ferrari vor Red Bull : Charles Leclerc fuhr überraschend zur Pole Position. Weiterlesen ⮕

Ferrari und Leclerc überraschen Verstappen im Mexiko-QualifyingDie beiden Ferrari -Piloten starten am Sonntag aus der ersten Reihe in den Grand Prix von Mexiko . Weltmeister Verstappen musste sich mit Rang drei begnügen. Weiterlesen ⮕

Ferrari-Duo im Mexiko-Qualifying vor Verstappen Ferrari -Pilot Charles Leclerc hat sich im Qualifying für den Großen Preis von Mexiko überraschend die Pole Position gesichert. Weiterlesen ⮕

Ferrari überrascht in Mexiko, Verstappen rätselt Ferrari -Star Charles Leclerc sicherte sich für den Grand Prix von Mexiko die Pole Position – vor Teamkollege Carlos Sainz. Dritter: Max Verstappen . Weiterlesen ⮕

Formel 1 in Mexiko:Weltmeister Max Verstappen wünscht sich mehr Schutz vor AnfeindungenFormel1-Weltmeister Max Verstappen wünscht sich mehr Respekt von den Fans. In Mexiko ist er zuletzt ausgepfiffen worden. Weiterlesen ⮕

'Besser als erwartet!' Verstappen in Mexiko überrascht Max Verstappen gibt auch in Mexiko City das Tempo vor. Der Niederländer fuhr in beiden Trainings die Bestzeit. Und war davon überrascht. Weiterlesen ⮕