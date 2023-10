Daniel Neubauer erzielt drei Treffer beim 3:2-Sieg über Niederleis

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Daniel Neubauer (re.) erzielte beim 3:2-Erfolg über Niederleis alle drei Treffer für die Spielgemeinschaft.ach einer torlosen ersten Hälfte erlebte Daniel Neubauer eine überragende Viertelstunde und erzielte drei Treffer. Danach machte es die SG - wie üblich - wieder spannend. Sowohl Lukas als auch Markus Gattermayer flogen vom Platz und plötzlich war Niederleis wieder in Schlagdistanz.

Dafür kamen die Gäste deutlich besser aus den Kabinen, wo sich die Niederleiser anscheinend noch im Kopf befanden. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff verwertete Daniel Neubauer einen Stanglpass von Jiri Mica. In der 52. Minute erhöhte eben jener Neubauer auf 0:2 - die Tore fielen dabei komplett deckungsgleich. Wieder fand Marc Wollner den Stürmer Mica, der mit einer Hereingabe vom Flügel den späteren Torschützen bediente. headtopics.com

In den letzten 30 Minuten waren die Gäste also in Unterzahl und mussten ihre Führung verteidigen - einfach würde das nicht werden. Denn bereits fünf Minuten nach dem 1:3 erzielten die Niederleiser den Anschlusstreffer. Meris Poturovic verwertete den Abstauber nach einem Fitz-Freistoß. „Dass das Gegentor genau dann passiert, ist eh typisch für uns. Wir können es nicht trocken runterspielen“, so Zöhrer.

Obritz/Hadres-Übungsleiter Zöhrer zog nach der nächsten turbulenten Partie ein positives Fazit: „Ein glückliches und gutes Ende für uns. Es war ein weiteres nervenaufreibendes Spiel. Wir haben es dann am Ende gut verteidigt.“0:1 (50.) Daniel Neubauer, 0:2 (52.) Daniel Neubauer, 0:3 (64.) Daniel Neubauer, 1:3 (66.) Lörinczi, 2:3 (71.) Poturovic.Fitz (66. Unsportlichkeit), Halamka (62. Foul); Obermann (90+1. Unsportlichkeit), Markus Gattermayer (24. headtopics.com

