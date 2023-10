Niederösterreich: Dobersberg verliert gegen St. Bernhard

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Werbungine Nummer zu groß war Rehberg-Schreck St. Bernhard für Aufsteiger Dobersberg, dem zwei wichtige defensive Stützen merkbar fehlten. Torwart Gottfried Wolf verhinderte eine noch höhere Klatsche.

Die erste Torchance im Spiel fanden die Dobersberger erst in Minute 36 vor. Noch vorm Pausenpfiff gelang St. Bernhard schließlich der dritte Streich, Schleinzer schnürte einen Doppelpack – und legte sich sein Tor eigentlich selbst auf: Zunächst schoss er an die Stange, anschließend prallte ihm die Kugel zurück vor die Füße. Den Nachschuss setzte er in die Maschen.

Nächster und letzter Gegner für die Dobersberger vor der Hinrunde ist auswärts – ausgerechnet – Rehberg, das zuletzt ebenso von St. Bernhard deklassiert wurde. In der abschließenden Runde hat die Cypka-Elf dann spielfrei. St. Bernhard hat als Nächstes Kottes vor der Brust.0:1 (12.) Schleinzer, 0:2 (22.) Pfeifer, 0:3 (43.) Schleinzer, 0:4 (48.) Pfeifer, 0:5 (59.) Schleinzer, 1:5 (82.) Wanko, 1:6 (90.) Docekal.Rejman (29. Foul), Florian Gangl (72. headtopics.com

