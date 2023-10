Ferrari überrascht in Mexiko, Verstappen rätselt

Charles Leclerc und Carlos Sainz klopften sich anerkennend auf die Schultern, in Euphorie verfiel das Ferrari-Duo nach dem Überraschungserfolg in Mexiko aber keineswegs. Völlig unerwartet hatten sich die Roten die erste Startreihe für das Rennen am Sonntag in der Höhenlage von Mexiko-Stadt (21.00 Uhr, live auf ORF1 und Sky) gesichert. Zweifel an einem Sieg keimten aber direkt nach dem turbulenten Qualifying auf.

Der größte Gegner ist Max Verstappen. Der Weltmeister wurde im Red Bull Dritter und hat im überlegenen Auto gute Aussichten auf die Fortsetzung seiner Siegesserie. Motivation hat Verstappen genug: Mit seinem 16. Saisonsieg würde der Niederländer seinen eigenen Rekord aus dem vergangenen Jahr verbessern – die WM-Läufe in Brasilien, Las Vegas und Abu Dhabi folgen noch. Teamkollege Sergio Perez startet nur als Fünfter ins Heimrennen.

Im letzten Abschnitt überraschte Ferrari und setzte die Konkurrenz mit zwei starken Runden unter Druck. Verstappen war zum Handeln gezwungen, legte aber nicht mehr entscheidend nach."Ich habe nicht alles einhundertprozentig zusammengebracht", sagte Verstappen,"aber es ist ein langes Rennen." headtopics.com

