Ein Salut auf den Nationalfeiertag

„Platzkonzert & Salut“ vom Bürgerkorps Eggenburg fand im Rahmen des Nationalfeiertages am Hauptplatz statt. Dabei machten mit: vom Infanterie-Regiment No.

it einem großen Aufmarsch präsentierte sich das Bürgerkorps Eggenburg am Nationalfeiertag. Dabei standen auch die Themen Frieden und Freiheit im Fokus. Zum „Platzkonzert & Salut“ lud das Bürgerkorps Eggenburg auf dem Hauptplatz ein. In gemeinsamer Kooperation mit der Feuerwehr Eggenburg und dem Kameradschaftsbund Eggenburg wurde an die Geschichte Österreichs gedacht. Bürgermeister Georg Gilli sprach über den Nationalfeiertag ein paar Worte: „Wenn man in die anderen Länder schaut, dann weiß man, dass Frieden und Freiheit nicht selbstverständlich sind. headtopics.com

