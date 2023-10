Klimaaktivisten blockierten Gletscherstraße in Sölden vor Herren-RTL

Die Polizei löste die Blockade rasch auf.

Sölden präsentiert sich ganz in Weiß zum AuftaktPünktlich zum Auftakt präsentiert sich Sölden ganz in Weiß. Weiterlesen ⮕

Brignone in Sölden weit voraus - Gritsch SiebenteFederica Brignone ist im ersten Durchgang des Frauen-Riesentorlaufs in Sölden zum Start des alpinen Ski-Weltcups eine Klasse für sich gewesen. Die Italienerin nahm am Samstag der zweitplatzierten Schwedin Sara Hector eine halbe Sekunde ab, als Dritte hatte die Slowakin Petra Vlhova 0,63 Sekunden Rückstand. Weiterlesen ⮕

