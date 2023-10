NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

as Gruselhaus am Wiener Neustädter Zehnergürtel der Familie Gneist ist wieder ein Magnet für alle Halloween-Fans. Ein leuchtender Totenkopf da, eine überdimensionale Spinne dort, die Hexe lacht: Wer Halloween-Fan ist, der kommt am „Gruselhaus“ am Zehnergürtel nicht vorbei. Auch heuer haben Jaqueline und Sean Gneist ihr Haus mit zahlreichen Halloween-Figuren belebt, jeden Tag ab halb 6 gehen die Lichter an. Für Halloween sind die Süßigkeiten für die Kinder schon hergerichtet, „alles ist bereit“, freuen sich die beiden.

Um Stromkosten zu sparen gibt's am Dach mittlerweile eine Photovoltaikanlage (20 kWp), dazu einen Speicher. „Wir sparen unter dem Jahr so viel ein, dann sind die Wochen mit Festbeleuchtung für Halloween und Weihnachten nicht so schlimm“, erklärt Jaqueline Gneist. Bei der Bevölkerung kommt die Aktion nach wie vor gut an, „vor allem in der Coronazeit haben wir viele nette Nachrichten bekommen“, freuen sich die beiden. headtopics.com

Wiener Neustädter Kindergartenleiterin schrieb Buch für AdventWiener Neustädter Kindergartenleiterin Sandra Jud hat ein Kinderbuch verfasst. Weiterlesen ⮕

Wr. Neustädter Unternehmen erhielt InnovationspreisDie Wiener Neustädter Gebe-Strebel GmbH bekam Preis für nachhaltige Innovation. Ihr Projekt beschäftig sich mit Wärmerückgewinnung aus Abwasser von Bad und Dusche. Weiterlesen ⮕

Wiener Neustadt verliert im Bundesliga-Schlager gegen StockerauWiener Neustadt kassiert im NÖ-Derby gegen Stockerau die zweite Saisonniederlage. Im Rennen um die Play-off-Plätze zeichnet sich nun ein packender Fünfkampf ab. Weiterlesen ⮕

Wiener Tennis-Leckerbissen: Halbfinale mit den vier TopgesetztenAm historischen Viertelfinaltag bei den Erste Bank Open haben die vier topgesetzten Stars das Semifinale erreicht. Weiterlesen ⮕

Sehbare Töne & Hörbare Bilder bei „Milch & Honig“ in Wiener NeustadtChristoph Zimper präsentierte das zweite „Milch und Honig“-Festival. Weiterlesen ⮕

Am Wiener Jüdischen Museum weht dieser SternPoetische Kunst statt klarer Haltung ist zu diesem Zeitpunkt der Eskalation eine schwierige Entscheidung. Weiterlesen ⮕