Kind verletzt: Auffahrunfall in Wiener Neustadt

Zu dem Verkehrsunfall am Zehnergürtel kam zufällig der 2. Kommandantstellvertreter von Wiener Neustadt, HBI Sigmund Spitzer, als Ersthelfer. Er setzte nach erster Erkundung die Rettungskette in Gang.

Währenddessen versorgte bereits ein First-Responder das verletzte Kind, welches vom Roten Kreuz zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht wurde.

