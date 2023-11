Fast die Hälfte lässt sich in Wiener Neustadt einäschern

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

rnen werden immer öfter auch zu Hause aufbewahrt, Begräbnisse finden in immer kleinerem Rahmen statt. Rund 11.300 Gräber und 570 Urnennischen befinden sich am Wiener Neustädter Friedhof – mit rund 12,5 Hektar ist er auch einer der größten in Niederösterreich. Auffällig ist der Trend der letzten Jahre, sich einäschern zu lassen. „Wir merken immer mehr, dass der Trend zu einer Urnenbestattung steigt, wir haben pro Tag mindestens eine Urnenbeisetzung am Friedhof.

Rund 800 Gräber werden von der Friedhofsverwaltung gepflegt – diese Zahl blieb in den letzten Jahren konstant. „Anfragen für punktuelle Grabverschönerungen vor besonderen Feiertagen wie Muttertag oder Allerheiligen nehmen aber zu. Man merkt jedoch, dass bei vielen Gräbern nur noch 'Deckel' draufkommen anstelle von Pflanzbereichen, damit sich der Pflegeaufwand minimiert“, weiß Iwanschitz. headtopics.com

Den Trend zur Urnenbestattung bestätig auch Hannes Ramoser vom gleichnamigen Bestattungsunternehmen in Felixdorf. Naturbestattungen seien in der Umgebung hingegen nicht so stark nachgefragt. Das liege aber an den begrenzten Möglichkeiten und langen Fahrtzeiten. Manche Menschen lassen die Verstorbenen aber nicht am Friedhof bestatten, sondern bewahren sie zuhause auf. Urnen privat aufzubewahren ist in Österreich erlaubt, privat zu bestatten jedoch nicht.

Immer beliebter werden auch Donaubestattungen oder Seebestattungen. Bei manchen Wünschen sind den Bestattungsunternehmen aber die Hände gebunden, so Ramoser: „Vieles, was man im Fernsehen sieht, ist in Österreich nicht erlaubt. Wir müssen uns an die Gesetze halten.“ headtopics.com

Feuerwehr Wiener Neustadt nimmt an Atemschutzausbildung teilSieben Mitglieder der FF Wr. Neustadt haben an der Atemschutzausbildung Stufe 4 'Heißausbildung' in Leobersdorf teilgenommen. Weiterlesen ⮕

Musiker Nathan Trent begeisterte mit Konzert in Wiener NeustadtNathan Trents einziges Konzert des Jahres fand am Samstag im MÄX statt. Vorband war die Wiener Neustädter Band „RAY.S“. Weiterlesen ⮕

Viktor Gernot tritt zweimal in Wiener Neustadt aufViktor Gernot, ein bekannter Kabarettist, wird in seiner Heimatstadt Wiener Neustadt zwei Auftritte haben. Am 16. November wird er sein Kabarett-Programm 'Schiefliegen' präsentieren und am 17. Dezember 'The Christmas Show'. Gernot freut sich auf die Auftritte und lobt das Neustädter Publikum. Weiterlesen ⮕

Namensstreit um Park vor Hochhaus in Wiener NeustadtIm Zuge des Namensstreits um die Benennung eines Parks vor einem Hochhaus in Wiener Neustadt wurden bereits vier Plätze für Benennungen nach bekannten Persönlichkeiten festgelegt. Ein fünfter Platz wird noch gesucht. Weiterlesen ⮕

SPÖ Wiener Neustadt und Neunkirchen: Petra Tanzler führt Liste anNationalrätin Petra Tanzler wird als Listenerste für die SPÖ Wiener Neustadt und Neunkirchen bei der Nationalratswahl antreten. Weiterlesen ⮕

Metallstück in gekauften Fleisch in Wiener Neustadt gefundenWr. Neustädterin entdeckte Metallstück in „Kaiserfleisch“. Die betroffene Firma geht von einem Einzelfall aus. Weiterlesen ⮕