Nö: Zigarettenautomat bei Supermarkt in Baden in Halloweennacht regelrecht in die Luft gesprengt

Beim Eurospar in Baden Wienerstraße wurde ein Zigarettenautomat regelrecht in die Luft gesprengt und hunderte Trümmerteile waren anschließend am dortigen Parkplatz verstreut. Dieser Automat befand sich auf einer Außenwand im Freibereich des Einkaufmarktes und für jedermann frei zugänglich.

Laut ersten Informationen dürfte sich der Vorfall noch vor Mitternacht ereignet haben. Zumindest hatten mehrere Anrainer einen lauten Knall wahrgenommen. Nach Freigabe des Tatortes wurden die Trümmerteile von den Feuerwehreinsatzkräften eingesammelt und für die Polizei sichergestellt sowie der betroffene Außenbereich gesäubert.

Durch die Druckwelle wurden sogar einige Beleuchtungskörper des hohen Vordaches vom Geschäftsportal beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

