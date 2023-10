Israels Armee weitet Bodeneinsätze aus

Israel will aber die Lieferung humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen nach eigenen Angaben erleichtern. Auch die Hamas setzt ihre Raketenangriffe auf Israel fort. "Über Nacht haben wir die Zahl der Einsatzkräfte im Gazastreifen erhöht und sie haben sich den bereits dort kämpfenden Kräften angeschlossen", sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag in einer über das Fernsehen verbreiteten Erklärung.

Wie das Militär Sonntag früh auf Telegram erklärte, haben Kampfflugzeuge im Verlaufe des vergangenen Tages mehr als 450 Ziele bombardiert, darunter Kommandozentralen, Beobachtungsposten und Abschussrampen für Panzerabwehrraketen. Im Zusammenwirken mit den eigenen Bodentruppen hätten die israelischen Kampfverbände Terrorzellen attackiert, die versucht hätten, anzugreifen und Panzerabwehrraketen abzufeuern, hieß es.

"Zivilisten im nördlichen Gazastreifen und in Gaza-Stadt sollten sich vorübergehend südlich des Wadi Gaza in ein sichereres Gebiet begeben", sagte Daniel in einer am Samstag aufgenommenen und am Sonntag im Onlinedienst X veröffentlichten Erklärung. Dort könnten sie"Wasser, Lebensmittel und Medikamente erhalten". headtopics.com

Der palästinensische Rote Halbmond hat eigenen Angaben zufolge von israelischen Behörden die Aufforderung erhalten, das Al-Quds-Krankenhaus im Gazastreifen sofort zu evakuieren. Seit dem Morgen gebe es Angriffe etwa 50 Meter von dem Krankenhaus entfernt, teilt der Rote Halbmond auf Facebook mit.

Auch im Umkreis des Shifa-Krankenhauses in Gaza, das nach israelischer Darstellung auch als Hamas-Kommandozentrum dient, halten sich nach TV-Berichten weiterhin Tausende Zivilisten auf. Die Menschen verblieben im Bereich der größten Klinik des Gazastreifens, die sie offenbar als Zufluchtsort ansehen, wie Fernsehbilder am Sonntag zeigten, unter anderem von Al Jazeera und CNN. Diese zeigten unter anderem, wie Menschen um das Krankenhaus herum unter Zeltplanen campieren. headtopics.com

Israels Armee weitet Bodeneinsätze ausIsraels Armee hat nach eigenen Angaben erneut Hunderte Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Wie das Militär Sonntag früh auf Telegram erklärte, haben Kampfflugzeuge im Verlaufe des vergangenen Tages mehr als 450 Ziele bombardiert, darunter Kommandozentralen, Beobachtungsposten und Abschussrampen für Panzerabwehrraketen. Weiterlesen ⮕

Bodentruppen im Gazastreifen: Israels Armee „in neuer Phase des Krieges“Die israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen gehen weiter, Palästinenser werden auf Flugblättern aufgefordert, das „Schlachtfeld“ im Norden des Gebiets zu verlassen. Für den EU-Außenbeauftragten... Weiterlesen ⮕

Bodentruppen im Gazastreifen: Israels Armee „in nächster Phase des Krieges“Die israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen gehen weiter, Palästinenser werden auf Flugblättern aufgefordert, das „Schlachtfeld“ im Norden des Gebiets zu verlassen. Für den EU-Außenbeauftragten... Weiterlesen ⮕

Bodentruppen im Gazastreifen: Israels Armee „in nächster Phase des Krieges“Die israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen gehen weiter, Palästinenser werden auf Flugblättern aufgefordert, das „Schlachtfeld“ im Norden des Gebiets zu verlassen. Für den EU-Außenbeauftragten... Weiterlesen ⮕

Israel weitet Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen Hamas ausDas israelische Militär hat angekündigt, seine Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. Es wurden vermehrt unterirdische Ziele und terroristische Infrastruktur angegriffen. Es bleibt unklar, ob dies den Beginn einer Bodenoffensive darstellt. Es gab massive Bombenangriffe und einen Zusammenbruch der Internet-Verbindungen. Weiterlesen ⮕

Israelische Bodentruppen weiter im GazastreifenNach Ausweitung der israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen befinden sich die Truppen nach Militärangaben weiter vor Ort. Weiterlesen ⮕