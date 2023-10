Üble Nachrede: FPÖ muss Gewessler 13.000 Euro zahlen

Grund dafür ist die Verbreitung einer Bildmontage mit einer schlafenden Frau in den sozialen Medien nach dem Klimagipfel 2022 in Ägypten, in der Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) vorgeworfen wurde, die Konferenz zu verschlafen. Die abgebildete Person war jedoch nicht die Ministerin.

Gewessler spendet Entschädigung wegen übler Nachrede Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek muss das Urteil zudem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichen, was er diese Woche auch bereits tat. Klimaschutzministerin Gewessler kündigte am Sonntag an, die 13.

