Israels Armee weitet Bodeneinsätze aus

sraels Armee hat nach eigenen Angaben erneut Hunderte Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen.

Im Zusammenwirken mit den eigenen Bodentruppen hätten die israelischen Kampfverbände Terrorzellen attackiert, die versucht hätten, anzugreifen und Panzerabwehrraketen abzufeuern, hieß es. Ein israelischer Offizier sei in der Nacht schwer verletzt worden, als er im nördlichen Gazastreifen von einer Mörsergranate getroffen worden sei. Ein weiterer israelischer Soldat sei bei einem Gefecht mit Terroristen ebenfalls im Norden verletzt worden.

"Zivilisten im nördlichen Gazastreifen und in Gaza-Stadt sollten sich vorübergehend südlich des Wadi Gaza in ein sichereres Gebiet begeben", sagte Armeesprecher Daniel Hagari in einer am Samstag aufgenommenen und am Sonntag im Onlinedienst X veröffentlichten Erklärung. Dort könnten sie"Wasser, Lebensmittel und Medikamente erhalten". headtopics.com

Am Sonntag würden zudem die"von Ägypten und den USA geleiteten humanitären Einsätze für den Gazastreifen ausgeweitet", fügte Hagari hinzu. Ein weiterer Armeesprecher bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass die humanitären Bemühungen am Sonntag erweitert würden.

Das Heimatfront-Kommando der israelischen Armee hatte zuvor auch die Bewohner der südlichen israelischen Städte Ashdod und Ashkelon vor Raketenangriffen gewarnt. Vertreter der UNO und der EU hatten auf eine"sofortige humanitäre Waffenruhe" gedrängt, um Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen zu ermöglichen. Sie forderten unter anderem die Bereitstellung von Wasser, Nahrungsmitteln, Treibstoff und Strom für die notleidende Zivilbevölkerung. headtopics.com

