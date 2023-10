Tursky kündigt Kennzeichnungspflicht zu Künstlicher Intelligenz an

10% der heimischen Unternehmen nutzen KI KI soll in Zukunft Wildunfälle verhindern "Wie die Nährstoffangabe bei Lebensmitteln üblich ist, soll jede Österreicherin und jeder Österreich in Zukunft wissen, wann sie mit künstlicher Intelligenz interagieren", so Florian Tursky (ÖVP), der nicht nur Staatssekretär für Digitalisierung ist, sondern auch Bürgermeisterkandidat für Innsbruck.

Bundesregierung wird KI-Kennzeichnungspflicht einführen "Unser Ziel ist es, KI-Lösungen im Sinn einer digitalen Verantwortungsgesellschaft und europäischer Werte einzusetzen", meinte er und rechnete heute in einer Aussendung vor:"Die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen verdoppelt sich etwa alle 3,5 Monate." Der verstärkte Einsatz von KI kann Österreich bis 2035 rund sieben Milliarden Euro mehr Wertschöpfung bringen, so Tursky.

Tursky zu Künstlicher Intelligenz: Kennzeichnungspflicht kommtStaatssekretär für Digitalisierung Tursky: Zukünftig sollen alle wissen, wann sie mit künstlicher Intelligenz interagieren. Weiterlesen ⮕

Tursky zu KI: Kennzeichnungspflicht kommtDer verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) kann Österreich bis 2035 rund sieben Milliarden Euro mehr Wertschöpfung bringen, meinte heute Florian Tursky (ÖVP), Staatssekretär für Digitalisierung. Tursky, der auch Bürgermeisterkandidat für Innsbruck ist, betonte jedoch auch die Herausforderungen. Weiterlesen ⮕

KI für Starökonom Piketty Diebstahl geistigen EigentumsDer französische Ökonom Thomas Piketty ortet massive Versäumnisse der Politik im Umgang mit Künstlicher Intelligenz. 'Das große Problem ist derzeit, dass Künstliche Intelligenz auf einem gigantischen Diebstahl geistigen Eigentums beruht', sagte Piketty im Gespräch mit der APA. Weiterlesen ⮕

Alcaraz: Eine große Zukunft trotz VerletzungDer spanische Tennisprofi Alcaraz, aktuell die Nummer zwei der Weltrangliste, wird trotz Verletzung als Tennislehrer tätig sein. Experten sagen ihm eine große Zukunft voraus. Weiterlesen ⮕

Das große Krabbeln: Bettwanzen loswerden und vorbeugenAus dem Urlaub oder von der Geschäftsreise werden häufig Bettwanzen nach Hause gebracht. Wie man gegen das Ungeziefer vorgeht und was vorbeugend dagegen hilft. Weiterlesen ⮕

Die „große Suche“ nach dem „einfachen Bauen“: Pfaffeneder im GesprächErnst Pfaffeneder, Wiener Architekt und niederösterreichischer Denkmalpfleger, über Bestand und Identität, Leerstand und Denkmalschutz, Biedermeier und Zukunftswelten. Weiterlesen ⮕