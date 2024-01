IS reklamiert Anschlag in Kerman für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den verheerenden Anschlag in der iranischen Stadt Kerman mit mehr als 80 Toten für sich reklamiert. Die Gruppe teilte am Donnerstag über ihre üblichen Propaganda-Kanäle mit, zwei Attentäter hätten am Mittwoch anlässlich des Todestags des iranischen Generals Qassem Soleimani während der Trauerveranstaltungen ihre Sprengstoffgürtel gezündet. Es war die tödlichste Attacke in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik.

Bei den zwei gewaltigen Explosionen nahe der Grabstätte Soleimanis in dessen Heimatstadt waren 84 Menschen in den Tod gerissen und 284 verletzt worden. Die EU und Österreich verurteilten den Anschlag als Akt des Terrors





Explosionen in Kerman: Zahl der Todesopfer korrigiertIn der Stadt Kerman ereigneten sich Explosionen, bei denen zahlreiche Menschen dem getöteten General Ghassem Soleimani gedachten. Die Zahl der Todesopfer wurde vom Gesundheitsminister auf 95 korrigiert. Es handelt sich vermutlich um einen Terroranschlag.

