Friedenslicht in Waging am See übergeben

WAGING AM SEE (BAYERN): „Happy Xmas (War is Over)“ sang bereits John Lennon. Dieses Lied, das im Jahr 1971 als Single veröffentlicht wurde, entstand im historischen Umfeld des Vietnamkrieges als Protestsong und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem klassischen Weihnachtslied. Mit der Textzeile „War is over, if you want it“ nimmt es Bezug auf seine Anti-Kriegskampagne aus dem Dezember 1969. Derzeit ist diese musikalische Botschaft wohl genau so aktuell wie in den Zeiten der Hippie-Ära.

Passend zur Adventszeit wird alljährlich das Friedenslicht in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet und nimmt in einer vom ORF initiierten Kampagne seinen Weg nach Europa. Mit dieser Aktion soll an die weihnachtliche Friedensbotschaft erinnert werden. Über mehrere Stationen kam es nun auch nach Waging am See, wo es im Rahmen des Adventmarktes der Waginger Jugendfeuerwehr feierlich an die anwesenden Besucher aus Nah und Fern übergeben wurde. Erstmals im Jahr 2012 wurde im Rahmen einer Veranstaltung das Friedenslicht nach Waging überbrach





FireWorldAT » / 🏆 17. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pharma-Innovationen entlasten das GesundheitssystemGleichberechtigter Zugang und rasche Verfügbarkeit für alle Patienten gefordert.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Seiler und Speer, Rodelspaß und Hochzeiger Open-Air: Das ist am Wochenende los in Tirol„Lasst uns froh und munter sein...' - auch wenn sich der Nikolaus und die Tuifl nach der vergangenen Woche erstmal ausruhen dürfen, geht es in Tirol froh und munter weiter. Seiler und Speer sind in der Olympiahalle in Innsbruck zu sehen und der Hochzeiger eröffnet die Skisaison mit einem Open-Air Festival.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Fuhrmann und das „überragende Jahr“Der österreichische Frauenfußball im Aufwärtstrend: Die rot-weiß-roten Teams konnten sich allesamt steigern - und im Nachwuchs drängen viel versprechende Talente nach.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Das große Fest des Schweins: Mit Herz und HirnVor mehr als 15 Jahren hat Spitzenkoch Max Stiegl im Burgenland begonnen, den Sautanz wiederzubeleben. Inzwischen ist das alt- hergebrachte Schlachtfest Kult. Und zieht durchs ganze Land. Ein Besuch.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Andreas Huss: 'Das Bewertungsboard soll nicht nach ökonomischen Grundlagen entscheiden'Andreas Huss, Gewerkschafter und Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), äußert sich zu den Problemen in der medizinischen Versorgung und kritisiert das geplante Bewertungsgremium für Medikamente.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Die drei ??? … und das verkaufte FußballstadionSeit Jahren scheitert die Wiener Austria an ihrer Sanierung. Trotz Investoren und Finanzspritzen kommt sie nicht aus den roten Zahlen. Der Klub will nun das Stadion verkaufen, das ihn eigentlich in neue Sphären katapultieren sollte. Eine Londoner Briefkastenfirma spielt auch mit.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »