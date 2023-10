Hospiz St. Martin: Der Trauer Raum geben

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

er Trauer begegnen: Das Hospiz St. Martin hat, in Kooperation mit dem Stift Klosterneuburg, wieder einen TrauerRaum eingerichtet: 1. bis 5. November. Jeder Mensch trauert auf seine eigene individuelle Weise. Verluste von geliebten Menschen, aber auch zum Beispiel der Verlust des Berufs oder von Lebensträumen können unterschiedlichste Gefühle hervorrufen – und die unterschiedlichsten Bedürfnisse damit umzugehen.

Wenn jemand das Bedürfnis hat mit jemanden zu reden, der die vielschichtigen Seiten der Trauer kennt und ein offenes Ohr außerhalb des Familien- und Freundeskreises hat, ist eine Trauerbegleitung eine gute Möglichkeit der Trauerbewältigung. In Klosterneuburg bietet der Verein Hospiz St. Martin ehrenamtliche Trauerbegleitung in Form von Einzelgesprächen und einer monatlichen Trauergruppe an. headtopics.com

TrauerRaum Klosterneuburg, 1. bis 5. November, 9 bis 18 Uhr Uhr, Römerkeller Eingang Sala terrena, Stift Klosterneuburg. Freier Eintritt. Besucherinnen und Besucher können sich mit der Trauer auseinandersetzen, sich einlassen, für sich allein, selbsttätig und in Stille. Daneben gibt es auch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit einem ehrenamtlichen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin des Vereins Hospiz St. Martin.

Der Verein Hospiz St.Martin bietet seit über 20 Jahren mobile Hospiz- und Trauerbegleitung in Klosterneuburg an. Die Trauergruppe findet jeden ersten Dienstag im Monat statt und kann jederzeit besucht werden. Informationen unter headtopics.com

