Bronze bei Grand Slam: Aaron Fara holt in Abu Dhabi nächste Medaille

er Bad Erlacher holte in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm sein drittes Grand Slam-Edelmetall in diesem Jahr.

14 Sekunden. Exakt so lange dauerte der Bronzekampf von Aaron Fara (JC Wimpassing) beim Grand Slam in Abu Dhabi (Vereinige Arabische Emirate). Gleich mit dem ersten Angriff, einem Front-uchi-mata, warf der 26-jährige Niederösterreicher seinen Gegner Marc Francois Ngayap (Frankreich) Ippon.

Seinem Ruf als schnellster Kämpfer auf der World Tour, machte der Bad Erlacher Fara auch schon zuvor im Turnierverlauf alle Ehre. Gerade einmal 2:03 Minuten brauchte die Nummer 16 der Weltrangliste für seine vier Ippon-Siege gegen Emomrizo Anvarzoda (Tadschikistan, 33 Sekunden), Dzhafar Kostoev (Vereinige Arabische Emirate, 37 Sekunden), Zelimkan Bashaev (Bahrain, 39 Sekunden) und eben Nagayap. headtopics.com

Die Bronzemedaille ist auch ein Fingerzeig für die anstehende Europameisterschaft in Montpellier (3.-5. November)Für Fara war es nach Gold in Antalya (Türkei) und Silber in Taschkent (Usbekistan) bereits die dritte Grand Slam-Medaille in dieser Saison. Neben dem 26-Jährigen vertrat in Abu Dhabi auch Michaela Polleres die Wimpassinger Farben. Die Ternitzerin legte mit einem Ippon-Sieg gegen die Kosovarin Loriana Kuka los.

