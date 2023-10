Überfall im „Champus-Express“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

usgerechnet den Zug einer privatisierten Bahnlinie wollen Rudolf und Kati um die Kassa im Bordrestaurant erleichtern. Doch „eine Störung im Betriebsablauf“ bringt sie in die Bredouille. Rudolf und Kati planen einen spektakulären Überfall auf das Bordrestaurant im „Champus–Express“ - einer privatisierten Zuglinie mit gut situierten Fahrgästen, die auf der Fahrt bis Wien mit exklusivem Champus–Angebot verwöhnt werden sollen.

Der Plane des Räuberduos ist ebenso genial wie einfach: Den Speisewagen überfallen, die prall gefüllte Kasse an sich reißen und den einzige Zwischenhalt des Zuges Richtung Wien in St. Peter in der Au zum Verschwinden nutzen. headtopics.com

Allerdings machen die Tücken einer Bahn–Privatisierung auch vor Räubern nicht halt. Der Überfall klappt zwar, aber der Stopp in St. Peter fällt aus - wegen einer „Störung im Betriebsablauf“! Und so wird die Zugfahrt für die Räuber bis zur Ankunft in Wien zum Spießroutenlauf. Stellt sich nur die Frage, was für das Publikum der Theatergruppe St.

Der „Champus Express“ fährt am 3. 4. 10. 11. November um 19.30 und am 5 und 12. November im Schloss St. Peter ab.

