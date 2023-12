Historiker Meron Mendel spricht über den Nahostkonflikt und seine Enttäuschung von Teilen der Linken

Der Historiker Meron Mendel hat sich in der israelischen Friedensbewegung politisiert, heute leitet er die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Im Interview spricht er über die Kälte nach dem 7. Oktober, das „absolut Böse“ der Hamas und die Gemeinsamkeiten von AfD und linker Szene., als er profil in der Lobby eines Wiener Hotels empfängt. Der 47-jährige Deutsch-Israeli ist in Frankfurt am Main Leiter der Bildungsstätte Anne Frank und Professor für Soziale Arbeit.

Im November war er in Österreich zu Gast, um sein aktuelles Buch vorzustellen:"Über Israel reden" ist im Frühjahr erschienen, mittlerweile wurde die fünfte Auflage gedruckt. Mendel schreibt darin über den Nahostkonflikt. Allerdings nicht darüber, wie er sich in Israel anfühlt, sondern wie in Europa darüber diskutiert wird. Im Interview mit profil spricht er darüber, was sich seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober verändert hat, den Mangel an Mitgefühl und warum er von Teilen der Linken enttäuscht ist."Ich möchte nicht mehr beschwichtigen", sagt er am Ende des Gespräch





