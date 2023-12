Übergabe des Friedenslichtes der niederösterreichischen Feuerwehrjugend in Bad Vöslau

In der Stadtpfarrkirche Bad Vöslau fand die alljährliche Übergabe des Friedenslichtes der niederösterreichischen Feuerwehrjugend statt. Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer lud am Mittwoch wieder ganz Niederösterreich nach Bad Vöslau ein. Und dieser Einladung sind wieder hunderte Feuerwehrjugendmitglieder mit ihren Betreuern gefolgt.

Auch hohe Feuerwehrfunktionäre wie Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und sein Stellvertreter Martin Boyer ließen sich nicht zweimal fragen und kamen gerne nach Bad Vöslau. Eine besondere Freude war es Pater Stephan, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner und den Bad Vöslauer Bürgermeister Christian Flammer begrüßen zu dürfen





