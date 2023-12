Andy Marek präsentiert seine große Weihnachtsshow

Andy Marek präsentierte fast vier Stunden lang ein tolles Programm - von Akrobatik über Schlager bis hin zu Tanz und Kabarett spannte sich der Bogen. Stargäste wie Sky du Mont und Lizz Görgl rundeten den Abend ab. Zum zehnten Mal präsentierte der aus Groß-Siegharts stammende Entertainer und Moderator Andy Marek am Samstag seine große Weihnachtsshow.

Niemand wusste welche Künstler dieses Jahr zu Gast sein werden, das Einzige was bekannt war ist, dass die Sporthalle in Waidhofen bis auf den letzten Platz ausverkauft war. Um 19.40 Uhr betrat der Gastgeber die Bühne und begrüßte die knapp 1.000 Gäste. Die Show begann mit einer spektakulären Akrobatik-Einlage, gefolgt von musikalischen Darbietungen verschiedener Künstler. Sky du Mont begeisterte mit einer Lesung, Lizz Görgl sorgte für musikalische Unterhaltung. Auch Andy Marek selbst zeigte sein Können als Sänger und Kabarettist. Das Publikum war begeistert und belohnte die Künstler mit tosendem Applaus. Die Weihnachtsshow von Andy Marek ist mittlerweile zu einer beliebten Tradition geworden und begeistert jedes Jahr aufs Neue





Niedrige Löhne im EinzelhandelRegina S.* ist verkühlt. Sie hat Halsweh, Schnupfen und fühlt sich eigentlich nicht fit. Weil aber schon drei andere Kolleginnen im Krankenstand sind, sitzt sie heute trotzdem an der Kassa und schiebt den ganzen Tag Milchpackerl, Gebäck, Tiefkühlpizza und Tomaten über den Scanner. Sie arbeitet als Kassiererin in einer großen heimischen Supermarktkette. „Sie dürfen aber meinen Namen und meinen Arbeitgeber nicht schreiben, bitte. Ich will keine Probleme mit den Chefs“, sagt sie. Sie arbeitet in Teilzeit. Wegen der Teuerung wollte sie eigentlich Stunden aufstocken, aber man habe ihr gesagt, dass es am Standort keinen Bedarf für mehr Stunden gebe. „Vollzeit arbeiten hier nur der Filialleiter und eine andere Kollegin.“ Wie viel sie verdient? „Zu wenig, um damit anzugeben.“ Alma M.* ist zumindest beim Lohn offener: „Je nachdem, wie die Dienste fallen, komme ich auf maximal 1800 Euro brutto.“ Die Dienste entrichtet sie irgendwann zwischen sechs Uhr morgens und acht Uhr abends. Sie arbeitet in einer Drogerie, in Teilzeit

Silvesterpfad 2023 in Wien: Programm an acht LocationsDer Silvesterpfad 2023 in Wien erstreckt sich über zwei Kilometer und bietet mehr als 80 Stunden Programm an acht verschiedenen Standorten in der Stadt. Die Veranstaltung zieht jedes Jahr Hunderttausende Besucher aus Wien und der ganzen Welt an und bietet ein umfangreiches, kostenloses Angebot an Musik und Unterhaltung.

Durchbruch bei Kollektivvertragsverhandlungen im Pflege- und SozialbereichDie dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich ("Sozialwirtschaft Österreich") brachte den Durchbruch: In der Nacht auf Dienstag erreichten die Verhandlungspartner nach 16 Stunden einen Abschluss. Löhne und Gehälter wie auch Zulagen und Zuschläge werden um 9,2 Prozent erhöht.

Erster Prozess:Obdachlosenmörder wegen Attacke gegen seine Mutter vor GerichtDer 17-Jährige gestand am Montag einen Doppelmord. Am Mittwoch musste er sich aber vor dem Gericht verantworten, weil er seiner Mutter unter anderem mehrere Rippen gebrochen hatte.

Heino und seine Hannelore - Eine Familie mit Manager Helmut WernerHeino und seine Hannelore - sie lebten mit Manager Helmut Werner und dessen Ehefrau Nicole wie eine Familie. Das wird sich auch künftig nicht ändern, wenn die Werners mit Sohn Lennie nach Kitzbühel ziehen werden.

Elon Musk entschuldigt sich für Unterstützung eines antisemitischen TweetsIn der heutigen Seuchenkolumne widmet sich arminthurnher Elon Musk und wie dieser sein eigens Medium, X (ehemals Twitter), ruiniert. Inklusive Hinweis zur heutigen Ö1-Sendung mit Goldbergvariationen, gespielt von Víkingur Ólafsson ↓

