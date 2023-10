Gewessler gibt 23.000 Euro für Klima-Tattoos aus

Wer sich am Frequency Festival eines von zehn Motiven des Ministeriums tätowieren ließ, erhielt ein Gratis-Klimaticket für ein Jahr. (im Bild mit Festivalveranstalter Harry Jenner)Laut einer Anfragebeantwortung ging die Aktion jedoch nicht nur unter die Haut sondern mit Gesamtkosten von knapp 23.000 Euro auch kräftig ans Steuerböserl.

Ziel der Klima-Tattoo-Aktion sei es gewesen, zielgruppengerecht ein klimasensibles Mobilitätsverhalten positiv zu positionieren und Aufmerksamkeit für das Klimaticket zu schaffen."Das Feedback aus der Zielgruppe zeigt, dass die Aktion in diesem Sinne verstanden wurde", heißt es aus dem Büro Gewesslers. Eine Wiederholung der Aktion sei"derzeit nicht geplant".

