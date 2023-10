Klima-Chaoten verletzten einen Beamten! Drei Anzeigen

Mit gezielten Störaktionen trat die"Letzte Generation" bei der Sitzung im Landtag St. Pölten auf. Es setzte 3 Anzeigen, ein Polizist wurde verletzt.Gegen 13 Uhr sprühte ein Aktivist orange Farbe aus einem Feuerlöscher auf die Fassade des Landhauses, gegen 13.20 Uhr rollten vier Aktivsten einen Banner aus und skandierten Klimaparolen - die Sitzung musste daraufhin rund zehn Minuten unterbrochen werden. Und um 13.

30 Uhr versuchte ein Aktivist den Brunnen im Landhaus mit grüner Farbe zu verunreinigen.Laut Polizei konnten die Demonstranten rasch überwältigt werden."Ein Polizist wurde im Zuge der Amtshandlung leicht verletzt. Es setzte zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung sowie eine Anzeige wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt", erklärte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Nationalfeiertag.

