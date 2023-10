Erdoğan stellt sich an die Seite der islamistischen Hamas

Der türkische Präsident ändert seinen Kurs im Krieg um den Gaza-Streifen: Er nannte die Hamas eine „Befreiungsorganisation“ und sagte eine geplante Israel-Reise ab. Am Samstag will er bei einer pro-palästinensischen Kundgebung auftreten, an der Millionen teilnehmen sollen.

Istanbul. Die Türkische Republik feiert an diesem Sonntag den hundertsten Jahrestag ihrer Gründung – doch als Präsident Recep Tayyip Erdoğan diese Woche vor der Parlamentsfraktion seiner Regierungspartei

in Ankara sprach, bedauerte er, dass er leider keine Zeit habe, um über das historische Datum zu sprechen. Stattdessen widmete er fast seine gesamte Redezeit dem Krieg in Gaza.eine „Befreiungsorganisation“ und sagte einen geplanten Israel-Besuch ab. Seine Anhänger rief er zu einer Massenkundgebung für die Palästinenser an diesem Samstag in Istanbul auf. Doch er will die Brücken zu Israel nicht abbrechen. headtopics.com

