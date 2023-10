Grüne Ministerin gibt 23.000 Euro für Klima-Tattoos aus

Wer sich am Frequency Festival eines von zehn Motiven des Ministeriums tätowieren ließ, erhielt ein Gratis-Klimaticket für ein Jahr. (im Bild mit Festivalveranstalter Harry Jenner)Laut einer Anfragebeantwortung ging die Aktion jedoch nicht nur unter die Haut sondern mit Gesamtkosten von knapp 23.000 Euro auch kräftig ans Steuerböserl.

Ziel der Klima-Tattoo-Aktion sei es gewesen, zielgruppengerecht ein klimasensibles Mobilitätsverhalten positiv zu positionieren und Aufmerksamkeit für das Klimaticket zu schaffen."Das Feedback aus der Zielgruppe zeigt, dass die Aktion in diesem Sinne verstanden wurde", heißt es aus dem Büro Gewesslers. Eine Wiederholung der Aktion sei"derzeit nicht geplant".

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet.

Der ungewöhnlich warme September bringt 2023 weiter auf Rekordkurs: Es wird eines der heißesten Jahre, die in Österreich je gemessen wurden.15.09.2023: Falscher Kevin saß zwei Monate unschuldig im Häfn.Österreichs bekannteste Klima-KIeberin musste in Deutschland in Haft. Jetzt schildert Anja Windl ihre Zeit im Häfn – und was das mit ihr gemacht hat.Neue Corona-Variante da – Experte spricht jetzt Klartext. headtopics.com

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Nach Angriffen auf Israel-Flaggen: Innenminister für härtere Strafen, Grüne wollen vorerst nur prüfenInnenminister Gerhard Karner (ÖVP) fordert anlässlich der jüngsten Anti-Israel-Aktionen Strafrechtsverschärfungen. Die Grünen sagen dazu auf „Presse“-Anfrage nicht Nein, wollen aber erst im Detail... Weiterlesen ⮕

Hier kostet das Kilo Vanillekipferl satte 65 EuroDer sozial engagierte Schwaigerwirt in Wien-Floridsdorf verlangt heuer überraschend 20 Euro mehr für eine Weihnachtsmehlspeisen als im Vorjahr. Weiterlesen ⮕

Brucker Bühne-Charity spielte sagenhafte 29.249 Euro einDie Theatergruppe hat mit ihrem Benefiz-Projekt „Kalendergirls“ einen beachtlichen Spendenbetrag eingebracht, der nun an die Vertreterinnen der Mobilen Kinderkrankenpflege (MOKI) Niederösterreich und Burgenland übergeben wurde. Weiterlesen ⮕

Jugendprojekt Kulturregion Melk: Startschuss für StreetworkerLEADER-Projekt um 380.000 Euro soll mit Vereinsunterstützung Jugendliche in Region besser fördern und unterstützen. Weiterlesen ⮕