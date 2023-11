Frau stirbt nach Behandlung in Wiener Kosmetiksalon

Die Familie machte ärztliche Versäumnisse für ihren Tod verantwortlich. Die Klinik Donaustadt wehrt sich gegen die Vorwürfe. Die Frau habe eine autoimmunologische Reaktion bekommen. Man habe keine Chance gehabt, sie zu heilen. Eine 28-Jährige ist in Folge einer Behandlung in einem Wiener Kosmetiksalon verstorben. Die Klinik Donaustadt hat sich am Donnerstag gegen Vorwürfe ihrer Familie gewehrt.

Die 28-Jährige habe im Spital „eine extrem seltene autoimmunologische Reaktion“ bekommen, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz des Spitals. Man habe keine Chance gehabt, sie zu heilen. Wie die „„Im Nachhinein wissen wir, dass wir aufgrund dieser extrem seltenen immunologischen Reaktion zu keinem Zeitpunkt eine Chance hatten“, sagte Lothar Mayerhofer, Ärztlicher Direktor des Spitals. Es habe sich hierbei um eine „Reaktion mit extrem schnellen Verlauf“ gehandelt, die nicht durch Studien, sondern ausschließlich durch Einzelfälle bekannt sei.Die 28-Jährige hatte sich am 4. Oktober in einem Wiener Beauty-Salon die Lippen aufspritzen lasse

:

NACHRİCHTEN_AT: Tod nach Behandlung in Wiener Kosmetiksalon: Klinik wehrt sich gegen VorwürfeNach dem Tod einer 28-Jährigen in Folge einer Behandlung in einem Wiener Kosmetiksalon , hat sich die Klinik Donaustadt am Donnerstag gegen Vorwürfe ihrer Familie gewehrt. Die 28-Jährige habe im Spital"eine extrem seltene autoimmunologische Reaktion" bekommen, hieß es am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des Spitals. Man habe keine Chance gehabt, sie zu heilen. Laut ersten Berichten macht die Familie ärztliche Versäumnisse für ihren Tod verantwortlich.

Herkunft: nachrichten_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Wienerin starb nach Schönheits-OP – jetzt klagt FamilieEine junge Mutter aus Wien ließ sich ihre Lippen aufspritzen. Nur 14 Tage später verstarb sie. Die Familie ist nach wie vor fassungslos, will klagen.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Frau stirbt bei KüchenbrandEine 70-jährige Frau wurde bei einem Küchenbrand in ihrer Wohnung getötet. Die Ermittlungen deuten auf einen Kurzschluss als Brandursache hin.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

KURIERAT: Metallerstreiks in ÖsterreichDie Gewerkschaften Pro-Ge und GPA haben beschlossen, in rund 200 Betrieben eintägige Streiks durchzuführen. Die ersten Streiks haben bereits begonnen. Die Wirtschaftsverbände weisen auf die Schwäche der Wirtschaft hin und halten die Forderungen der Gewerkschaften für nicht umsetzbar.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »

KURIERAT: Israelische Armee stürmt Notaufnahme im Al-Shifa-KrankenhausArmee-Einheiten führen eine präzise und gezielte Operation in einem bestimmten Teil des Shifa-Spitals durch. Die Armee stürmt die Notaufnahme im Al-Shifa-Krankenhaus und durchsucht den Keller. Es werden Schüsse abgefeuert und Sprengsätze geworfen. Die Behörden in Gaza berichten von Explosionen. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Armee distanziert sich von der Militäraktion und betont, dass sie keine Luftangriffe oder Feuergefechte in einem Krankenhaus unterstützt.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »

FİREWORLDAT: Ärzte erhalten Schulung zur Tauglichkeit von AtemschutzgeräteträgernIm November 2023 fand erstmals ein Seminarabend für Ärztinnen und Ärzte aus dem Landkreis Traunstein statt, die Tauglichkeitsuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger durchführen oder anbieten möchten. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, die Belastungen der Einsatzkräfte hautnah zu erleben und die Atemschutzausbildungsstrecke in Traunstein kennenzulernen.

Herkunft: FireWorldAT | Weiterlesen »