Israelische Armee stürmt Notaufnahme im Al-Shifa-Krankenhaus

Armee-Einheiten führen eine präzise und gezielte Operation in einem bestimmten Teil des Shifa-Spitals durch. Die Armee stürmt die Notaufnahme im Al-Shifa-Krankenhaus und durchsucht den Keller. Es werden Schüsse abgefeuert und Sprengsätze geworfen. Die Behörden in Gaza berichten von Explosionen. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Armee distanziert sich von der Militäraktion und betont, dass sie keine Luftangriffe oder Feuergefechte in einem Krankenhaus unterstützt.

