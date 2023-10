Feuerwehrleute absolvieren klassische Berufsausbildung

Alle Teilnehmer hatten bereits im Vorfeld eine klassische Berufsausbildung absolviert und bringen ihre darin erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Feuerwehr ein. Die klassische Laufbahnausbildung für Beamte des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes erstreckt sich über 19 Monate und qualifiziert die Beamten für die Tätigkeit als Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann bei einer Berufsfeuerwehr.

Abwechslungsreiche Ausbildung Während der sechsmonatigen Grundausbildung und des einmonatigen Laufbahnlehrgangs werden umfangreiche Themengebiete ausgebildet, welche im Feuerwehralltag beherrscht werden müssen. So standen Themen wie Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Gefahrguteinsätze, Wasserrettung, Absturzsicherung, Tierrettung und viele weitere spannende Themen auf dem Ausbildungsplan.

Anspruchsvolle Prüfung Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen, einen mündlichen und einen praktischen Prüfungsteil. In den schriftlichen Prüfungsfächern wurden die Bereiche Fahrzeug- und Gerätekunde, Persönliche Schutzausrüstung sowie staatsbürgerliche Bildung und Recht geprüft. headtopics.com

Die Prüfungswoche begann Vormittags mit dem mündlichen Prüfungen. In diesem Prüfungsteil standen technische Themen wie Feuerwehrfahrzeuge, Fernmeldewesen oder Brandmeldeanlagen auf dem Prüfungsplan. Auch in weiteren Themengebieten wie die Organisation des Feuerwehrwesens, Recht und Einsatzlehre erfolgte eine Wissensabfrage.

Feuerwehr Stuttgart stellt jährlich neue Nachwuchskräfte ein Jedes Jahr werden bei der Feuerwehr Stuttgart mehrere Kolleginnen und Kollegen für die Laufbahnausbildung des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes eingestellt. Einstellungsvoraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung, körperliche Fitness und die Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen. headtopics.com

