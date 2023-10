Stmk: 70 Feuerwehrleute bei Alarmübung mit drei Szenarien in St. Margarethen bei Knittelfeld

Margarethen, Glein, Rachau, Preg, St. Lorenzen, Apfelberg und Knittelfeld beteiligten, in verschiedene Einsatzszenarien aufgeteilt.

Beim ersten Szenario wurde ein Brand bei einem landwirtschaftlichen Anwesen angenommen. Durch die starke Rauchentwicklung konnten mehrere Personen nicht mehr aus freien Stücken das Gebäude verlassen. Mit schwerem Atemschutz ausgerüstet begannen nach dem Eintreffen der sieben Feuerwehren die Suche nach den Vermissten. Zusätzlich fand ein massiver Außenlöschangriff statt. Zusätzlich musste die Wasserversorgung über längere Wegstrecken sichergestellt werden.

Beim zweiten Szenario wurde neben der Brandbekämpfung der Schwerpunkt auf das Arbeiten mit den verschiedensten technischen Geräten wie Schere und Spreitzer gelegt. Während ein Teil der Feuerwehrmänner mit der Suche nach den Opfern unter schwerem Atemschutz beschäftigt waren, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen der durch Schaulustige verursacht wurde. headtopics.com

Mit schwerem Bergewerkzeug ausgerüstet wurden dabei ein Kleinkind und ein Erwachsener die im Fahrzeug eingeklemmt wurden von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geschnitten. Neben dem Verkehrsunfall war noch die Einheit für Menschrettung zusätzlich gefordert. Diese musste eine bewusstlose Person von einem Heukran aus mehreren Metern Höhe abseilen.

Bei dieser Übung nahmen 74 Mann der Feuerwehr teil, um für jegliche Situationen geschult zu sein und damit zu jeder Tages- und Nachtzeit Menschen und Tiere in Not zu helfen.

