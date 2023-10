Neue Feuer- und Rettungswache 5 für die Abteilung Logistik in Stuttgart

Dies konnte durch eine vorgezogene Teilfertigstellung eines entsprechenden Gebäudeteils ermöglicht werden.

Der vorgezogene Umzug war notwendig geworden, da der alte Standort der Abteilung Logistik im Gewann Vogelsang bereits an einen neuen Besitzer verkauft wurde und die genutzten Gebäude in einem sehr schlechten baulichen Zustand befanden. In der neuen Feuer- und Rettungswache 5 stehen der Abteilung Logistik hochmoderne Räumlichkeiten und ausreichend Platz für ihre wichtigen Aufgaben zur Verfügung.

Abteilungskommandant Thomas Zaiß sagte am Samstag in Stuttgart: “Wir freuen uns sehr, in der Feuer- und Rettungswache 5 eine neue Heimat gefunden zu haben. Wir empfinden es als große Wertschätzung unser wichtiges Ehrenamt ab heute in einem modernen Gebäude mit sehr guten Arbeitsbedingungen ausüben zu können”. Feuerwehrkommandant Dr. headtopics.com

Abteilung Logistik Die Abteilung Logistik ist eine Spezialabteilung unter den 24 Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart. Sie ist als einzige Abteilung nicht im direkten Brandschutz tätig, sondern übernimmt stadtweite Sonderaufgaben in der Logistik und dem Katastrophenschutz. Die Einsätze reichen von der Einsatzstellenversorgung mit Essen und Getränke, über Gefahrguteinsätze bis hin zu Einsätzen im Rahmen des Katastrophenschutzes.

Die neue Feuer- und Rettungswache 5 Neben der Feuer- und Rettungswache 5 mit dem medizinischen Rettungsdienst und den Höhenrettern ist in dem Neubau auch die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart – Abteilung Logistik, eine Notbetriebsstelle, ein Katastrophenschutzlager sowie Büroräumlichkeiten für die Aus-/ Fortbildung, den Stadtfeuerwehrverband und die Jugendfeuerwehr Stuttgart beheimatet. headtopics.com

