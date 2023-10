Feuerwehrleute trainieren Grundlagen der Kommunikation

Feuerwehrleute aus sieben Feuerwehren nutzten dazu ein Angebot des Landesfeuerwehrverbandes Bayern in Zusammenarbeit mit der „GLASystemischen Organisationsberatung“ aus Eggstätt und trainierten im Feuerwehrhaus Traunwalchen einen Samstag lang, die Grundlagen der Rhetorik.

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ stellte der österreichische Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick in einem seiner fünf Axiomen fest. Damit kommt zum Ausdruck, dass alle Menschen auch dann kommunizieren, wenn sie kein einziges Wort sprechen. Beruhend auf dieser Tatsache trainierten acht Einsatzkräfte in zahlreichen Übungen die Grundlagen der Kommunikation näherten sich den Regeln für eine gelungene Ansprache.

„Im Einsatz falsch zu kommunizieren kann im schlechtesten Fall Menschenleben kosten", betont Fach-Kreisbrandmeister Florian Ettmayr, der sich beim Kreisfeuerwehrverband um die Organisation der Lehrgänge kümmert und ergänzt, „dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein Auftrag falsch verstanden wird und zu einem ungewollten Ergebnis führt".

Darüber hinaus sind insbesondere Führungskräfte in den Feuerwehren immer wieder gefordert, vor ihren Kameraden zu sprechen. In mehreren Stationen konnten die Teilnehmer aktiv an ihrem Auftritt und ihrer Rhetorik feilen um auch in dynamischen Situationen wie beispielsweise vor einer Kamera klare Botschaften zu vermitteln.

Im Rahmen von zehn intensiven Unterrichtseinheiten ging Dozent Christian Glas neben den nötigen Grundlagen der verschiedenen Schichten einer Kommunikation auf die vier Seiten einer Nachricht ein und beleuchtete die damit verbundene Innen- und Außenwirkung. Anhand des sogenannten Eisberg-Modells wurden zudem die verschiedenen Wirkungen einer Botschaft beleuchtet.

