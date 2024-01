Erfolgsserie „Succession“ räumt bei den Emmys ab

Die Mediensatire „Succession“ ist der große Gewinner der 75. Verleihung der US-Fernsehpreise, der Emmys, am Montag in Los Angeles. Auch die Restaurantserie „The Bear – King of the Kitchen“ und die Gesellschaftssatire „Beef“ holten wichtige Preise. Standing Ovations erntete die Schaupielerin Christina Applegate mit einem Überraschungsauftritt.

Die opulente HBO-Produktion „Succession“ über eine mächtige und zerstrittene Medienfamilie setzte sich in der Königskategorie gegen sieben Konkurrenten durch und gewann zum dritten Mal den Preis für die beste Dramaserie. „Succession“-Schauspieler Kieran Culkin, der jüngere Bruder von Macaulay Culkin, gewann den Preis für den besten Hauptdarsteller einer Dramaserie. Beste Hauptdarstellerin in dieser Kategorie wurde Sarah Snook, ebenfalls von „Succession“. Die Serie holte zudem die Preise für das beste Drehbuch und die beste Regie in ihrer Kategorie. „Succession“ endete heuer nach vier Staffel





