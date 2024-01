Drogen per Post: Kontrollen sollen verschärft werden

Rund zehn Prozent der Suchtmittel-Delikte werden in Österreich über das Versenden von Drogen mit der Post begangen. Während das Bundeskriminalamt darauf pocht, Kontrollen zu verschärfen, erfülle man laut dem Finanzministerium seine Aufgabe ausreichend. Machen Sie das bitte nicht zuhause nach, aber: Es ist gar nicht so schwer, online Drogen zu bestellen.

Während man sich früher durch das Darknet klicken musste, um an Kokain oder MDMA zu kommen, lassen sich verbotene Substanzen heute vergleichsweiseBriefgeheimnis verhindert strengere Kontrollen Bestellt wird mittels Codewörtern im Privatchat der Netzwerke, verschickt mit der Post. Ganz so gemütlich wie beim Shoppen auf Zalando ist es dann doch nicht. Oft werden Briefe und Pakete nicht direkt an die Wohnadressen der Empfänger:innen geschickt. Um ihre Identität zu verschleiern, erfinden sie Fantasienamen, wie Daniel Lichtenegger erzählt. Er leitet die Zentralstelle zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität im Bundeskriminalamt: „Es muss grundsätzlich jedem Abnehmer klar sein, dass es keine vollständige Anonymität gib





