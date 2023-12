Warum ist Weihnachten so wichtig?

Die Menschen können ohne Religion leben, aber nicht ohne Rituale, sagt die Philosophin Lisz Hirn. Nicht zum ersten Mal wird die Weihnachtszeit von der Realität eingeholt: „Bethlehem steht vor einem traurigen und einsamen Weihnachtsfest“, meldete die APA zehn Tage vor dem Heiligen Abend. Auf Anordnung der Stadtverwaltung im Westjordanland gibt es wegen des Nahost-Krieges weder Christbaum noch Krippe, weder festliche Musik noch bunte Dekorationen.

Weihnachten steht also nach den Jahren der Pandemie und der Lockdowns auch dieses Jahr wieder auf der Kippe. Dabei ist der Wunsch nach Besinnlichkeit, Trost und Zusammenkommen in Zeiten von Kriegen und Krisen groß wie nie – auch wenn laut einer aktuellen „Standard“-Umfrage nur noch 16 Prozent der Österreicher:innen an Jesus Christus glauben. Auch die religiöse Landschaft spiegelt diesen Trend: Bekannten sich 2001 noch knapp 74 Prozent der Bevölkerung zur römisch-katholischen Kirche, waren es 20 Jahre später laut Statistik Austria gerade noch gut 55 Prozen





