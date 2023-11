Danielle Spera: „Respekt praktizieren kann jede und jeder“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Foto:anielle Spera ist die diesjährige Gastrednerin bei Niederösterreichs Kulturpreisgala am 3. November. Und sprach davor über Preise, Politik, Respekt - und die Stimme der Vernunft.

NÖN: Diesen Freitag werden Niederösterreichs mittlerweile 64. Kulturpreise vergeben. Ist das ein Grund zum Feiern? Und ist das auch ein Grund, zum (Darüber-)Reden (wie in der schon traditionellen Gastrede)?In unseren herausfordernden Zeiten ist es unbedingt nötig, sich in all dem Grauen positiven Ereignissen zuzuwenden.

Sie selbst wurden mit zwei Romys, einem Ehrenkreuz und einem Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Sind die eine Ehre? Ein Auftrag? Fehlt da noch was? Und wozu braucht die Kultur überhaupt einen Preis? Und was macht ein Preis mit der Kultur – und der oder dem Kulturschaffenden?Ehrungen und Preise bedeuten Anerkennung für geleisteten Einsatz für die Gesellschaft und dafür, dass wir nicht stehenbleiben, sondern uns weiterentwickeln. headtopics.com

Was braucht die Kultur Ihrer Meinung nach noch? Mehr Geld? Mehr Mut? Mehr Frauen? Braucht’s mehr Politik? Oder auch: weniger Politik?Da vor allem junge Künstlerinnen und Künstler in ihrer Anfangszeit oft nicht ausreichend Mittel zur Verfügung haben, braucht es definitiv genügend Budget für Kunst und Kultur. Künstlerinnen sind sehr lange nicht gefördert worden. Sie mussten sich ihren Platz tatsächlich schwer erkämpfen.

Angesichts des jüngsten Krieges in Israel – und des noch immer jungen Krieges in der Ukraine: Darf man da überhaupt feiern? Oder muss man gerade deshalb auch feiern? Und was kann, was soll, was muss die Kultur Krisen, Kriegen und anderen Feindseligkeiten entgegensetzen?Es geht oft im Kleinen darum, dass wir behutsam miteinander umgehen. headtopics.com

