Rekord-Schiri Lechner: „Ich bin der unwichtigste Teil am Spielfeld“

NÖN: Mit dem Match zwischen Salzburg und Altach am Samstag ist es offiziell: Sie sind mit 236 Partien der Schiedsrichter mit den meisten Einsätzen in der österreichischen Bundesliga. Österreichs Nummer eins – wie hört sich das an?Ja - von den Einsätzen her (lacht). Die Reise hat am 1. März 2008 begonnen: Da habe ich mit Ried gegen Altach mein erstes Spiel in der höchsten Liga gepfiffen. Damals war nicht daran zu denken, ob ich das so lange mache.

Stichwort Regen: Fehlentscheidungen gehören als Schiedsrichter dazu. Wie gehen Sie mit einer Fehlentscheidung um?: Nach einer Fehlentscheidung fährt das Karussell mit dir durchs Wohnzimmer, das bekommt die Familie ab, der Sonntag nach einer Fehlentscheidung am Samstag ist gebraucht. Es sind viele schlaflose Nächte nach einer Fehlentscheidung. headtopics.com

In den vergangenen Jahren hat sich viel getan – Stichwort VAR, also Unterstützung durch Video-Assistenten. Wie hat das das Spiel, wie das Pfeifen verändert?: Ich glaube schon, dass der VAR wichtig ist, weil er Fehler aufdeckt. Es gibt für mich nichts Schöneres, als dass, wenn ich einen Fehler mache, er dann ausgebessert wird. Der VAR ist für die Mannschaften gemacht. Er ist eine tolle Geschichte.

Harald Lechner, 41, ist seit Samstag mit 236 Partien der Schiedsrichter, der die meisten Spiele in der österreichischen Bundesliga gepfiffen hat.

