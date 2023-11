Gruselige Halloweenwanderung in Absdorf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

„Für kleine und große freundliche Gespenster wird es wieder einen Gruselspaziergang, eine Feuershow und einen Leichenschmaus geben. Kommt vorbei, wenn ihr euch traut“, hieß es in der Einladung der Sportunion Absdorf, die nach sechs Jahren Pause wieder eine Halloweenwanderung veranstaltete. Rund 200 Kinder in Begleitung ihrer Familien fanden sich daraufhin am Samstagabend bei der Unionhütte am Freizeitgelände ein.

Organisator Eugen Trauner berichtet: „Freundliche, gute Geister waren in Bäumen versteckt oder säumten den Weg. Hatte man etwa die Hälfte des Weges zurückgelegt, wiesen eine zierlich-schaurige Lady in Weiß und ein stämmiger Baumgeist mit eindrucksvollem Blätterschmuck den Gruppen den Weg zu den Gruselkellern. Dort erhielten die Kinder von einer gutmütigen Hexe einen Zaubertrank. Für die Erwachsenen wurde ein stärkeres Gebräu ausgeschenkt. headtopics.com

Zurück bei der Unionhütte bewirtete das Team der Sportunion die Besucherinnen und Besucher mit heißen Getränken, Hotdogs, Aufstrich-Broten mit schaurigen Bezeichnungen, Muffins und allerlei Süßigkeiten. Krönender Abschluss war eine eindrucksvolle Feuershow, die großen Anklang fand. Kurz nach 21 Uhr hatte der Spuk ein Ende.

